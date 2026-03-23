Goleiro do Flamengo, Rossi cita diferenças táticas entre Filipe Luís e Leonardo Jardim

Um dos responsáveis pelo empate entre Corinthians e Flamengo, por 1 a 1, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (22), pelo Brasileirão, já que fez importantes defesas, o goleiro Rossi evitou muitas comparações entre o ex-técnico do time Filipe Luís e o atual, Leonardo Jardim. Apesar disso, foi convicto ao dizer que todos têm a mesma missão: fazer o Rubro-Negro vencer.

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- O treinador do Flamengo tem sempre a mesma missão: vencer, vencer e vencer. Então é isso. Sabemos que cada treinador tem suas ideias, seu estilo de jogo. Acho que o que a gente vinha fazendo com o Filipe ainda continuamos fazendo, mas acho também que uma diferença é que quando a gente recupera a bola tenta machucar o adversário quando pega o time mais desarrumado - afirmou o goleiro, após a partida na Neo Química Arena.

- Mas é isso, continuar trabalhando e temos a Data Fifa para nos prepararmos para a sequência forte que vem por aí - continuou Rossi.

Em relação ao duelo de forma geral, quando questionado se o resultado foi positivo ou negativo para o time carioca, o goleiro acredita que somar pontos fora de casa, principalmente contra o Corinthians, é algo muito importante.

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- Aquele lance do cartão vermelho aconteceu no jogo, mas é sempre importante não perder, importante somar, ainda mais em um estádio como aqui na Neo Química contra o Corinthians. Óbvio que viemos para vencer, mas somar pontos é importante também - finalizou Rossi.

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(Foto: Rebeca Schumacker/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br><br>



