Em meio a uma temporada marcada por fracassos e com o futebol visto como 'segundo plano', Marcos Braz voltou a ser alvo de protestos dos torcedores, inconformados com o atual momento do clube. Muitas manifestações de rubro-negros contrárias aos dirigentes, principalmente Braz, são vistas frequentementes nas arquibancadas dos estádios. No primeiro jogo da final contra o São Paulo, ele e Bruno Spindel foram xingados, e o vice-presidente respondeu com sorrisos aos ataques.