Gabigol tem apenas três gols na temporada de 2024 (Foto: Antonio Pereira/AGIF)







08/06/2024

O técnico Tite comandou o terceiro treino do Flamengo neste período de Data Fifa. O atacante Gabigol participou das atividades nesta manhã de sábado (8). Nos últimos dias, o camisa 99 foi liberado dos treinamentos para ir à Europa (Suíça) participar do seu julgamento no CAS. No entanto, a audiência foi adiada e Gabigol retornou ao Rio de Janeiro na noite desta última sexta-feira (7).

Graças ao efeito suspensivo, Gabigol segue livre para treinar e atuar pelo Flamengo. O atacante segue aguardando a decisão do CAS sobre as acusações de fraude do exame antidoping. O jogador iniciou o dia na academia e posteriormente se dirigiu ao campo, para completar o planejamento da comissão técnica.

Gabigol comemorando seu primeiro gol com a camisa 99 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)