Gabigol no Palmeiras? Flamengo tem histórico de perder ídolos para rivais; relembre

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A saída de Gabigol do Flamengo para o Palmeiras parece mais certa a cada dia que passa. Resta saber se essa transferência acontecerá nas próximas semanas ou no início de 2025.

Embora os clubes não tenham uma rivalidade histórica que venha do século passado, o Rubro-Negro e o Verdão são os principais protagonistas do país desde 2016. As equipes conseguiram se reestruturar economicamente após períodos de "vacas magras" e tornaram-se principais concorrentes para os troféus.

Essa não será a primeira vez na história do Rubro-Negro em que um grande jogador tem a oportunidade de vestir a camisa de um adversário. Embora a rivalidade entre cariocas e paulistas tenha crescido nos últimos anos, já houve jogador deixando a Gávea para Vasco e Fluminense.

Bebeto

Revelado pelo Flamengo na década de 1980, o atacante deixou o Rubro-Negro em 1989 para vestir a camisa do Vasco, o que irritou muito os torcedores na época. Em 1996, o atleta voltou ao Mais Querido, mas sua imagem não era mais a mesma.

Renato Gaúcho

Além da passagem que consolidou o mais carioca dos gaúchos como campeão brasileiro em 1987, Renato vestiu a camisa do Flamengo em outras duas passagens, sendo a última em 1993. Entre 1995 e 1997, o atacante se transferiu para o Fluminense e ficou marcado pelo histórico gol de barriga contra o Rubro-Negro em decisão do Campeonato Carioca.

Petkovic

Um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, o meia Petkovic chegou ao Flamengo em 2000 e permaneceu até 2002. Na sequência, o sérvio optou por uma mudança de ares para o Vasco, onde permaneceu até 2004.

Doval

Com mais de 10 títulos conquistados pelo Flamengo, onde chegou no fim da década de 1960, Doval se transferiu para o Fluminense em 1976. No Tricolor, o argentino permaneceu até 1978 e só atuou no Brasil pelos clubes do Rio de Janeiro.

Ronaldo

Embora não tenha vestido a camisa do Flamengo, Ronaldo namorou com um retorno ao Brasil após sua passagem no Milan para o Rubro-Negro. O clube abriu as portas para o atacante treinar depois de um longo período de inatividade devido a uma grave lesão no joelho. No entanto, o centroavante se transferiu para o Corinthians, o que gerou uma revolta entre os torcedores.

