Gabigol e Flamengo: novo capítulo na novela gera mais atrito na relação entre as partes

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apertem os cintos mais uma vez. Gabigol, atacante do Flamengo, foi alvo de mais uma polêmica na noite desta quinta-feira (16) ao viralizar uma suposta foto do atacante com a camisa do Corinthians. A assessoria do jogador afirmou que a imagem não é verdadeira.

Apesar disso, a diretoria do Flamengo vai se reunir nesta sexta-feira (17) para definir uma punição desportiva ou financceira para Gabigol após o vazamento da foto. Os dirigentes estão irritados e discutem com o caso com o departamento jurídico.

Além disso, Landim e a diretoria querem também saber de Tite, da comissão técnica e jogadores o que acharam o episódio. Vale destacar que o episódio não foi bem digerido por diversas pessoas do Flamengo.

A relação entre Gabigol e Flamengo segue agitando os bastidores do clube, mas com atritos e faíscas. Tudo começou com a novela da renovação do atacante.

O presidente Rodolfo Landim não assinou o contrato no primeiro momento, mudou de ideia e deixou para tomar a decisão mais para frente. O dirigente está ciente de que pode perder Gabigol de graça, caso o atacante assine um pré-contrato com outro clube.

Desde então, o caso vem se arrastando e é recheado de aspas polêmicas. Por exemplo, Landim já alfinetou Zico, o maior ídolo do Flamengo, ao citar Gabigol.

Porém, a novela não para por aí. Inclusive, não é a primeira vez que Gabigol e Corinthians estão na mesma notícias. No final de 2023, o atacante admitiu que "combinaria" com o clube paulista em entrevista ao "Podpah".

O episódio mais recente foi a punição de Gabigol por fraude do exame de antidoping. No final de abril, o atacante foi absolvido.

Após conseguir acalmar a maré na goleada sobre o Bolívar, por 4 a 0, o Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira (22). O Rubro-Negro vai enfrentar o Amazonas, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, na Arena da Amazônia.