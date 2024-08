Gabigol e Bruno Henrique iniciam jogo juntos pela terceira vez no Flamengo em 2024; relembre

Gabigol e Bruno Henrique devem ser peças chaves para o Flamengo diante do São Paulo, no Brasileirão (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dupla histórica do Flamengo por tudo o que foi construído desde 2019, Gabigol e Bruno Henrique devem iniciar o jogo contra o São Paulo como titulares. Essa será a terceira vez que os atacantes começam uma partida juntos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em 2024, os ídolos do clube iniciaram os jogos contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa, sendo ambos pelo Campeonato Carioca. Nos dois confrontos, a dupla teve um bom rendimento, o que pode ser animador antes do duelo contra o Tricolor.

Enquanto Gabigol balançou as redes duas vezes, sendo uma em cada jogo, Bruno Henrique marcou um gol contra o Sampaio Corrêa. No entanto, os dois vem frequentando mais o banco de reservas do que gostariam sob comando de Tite.

Neste fim de semana, a dupla deve ser reeditada com o objetivo de poupar as principais peças visando o confronto decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Sem Cebolinha, que está lesionado, o comandante deve optar por preservar Pedro e Luiz Araújo.

Das glórias ao banco

Contratados em 2019, Gabigol e Bruno Henrique foram peças chaves no histórico Flamengo que conquistou o Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão naquele período. Além disso, a dupla venceu diversos troféus sendo protagonistas nos anos seguintes.

Juntos, os atacantes possuem 257 gols e 92 assistências pelo Rubro-Negro, assim como momentos marcantes e decisivos. No entanto, os jogadores perderam protagonismo por diferentes motivos e passaram a frequentar mais o banco de reservas.

Enquanto Bruno Henrique sofreu com diversas lesões, chegou a ficar um ano longe dos gramados e demorou para recuperar o ritmo de jogo, Gabigol foi preterido principalmente após a chegada de Tite. O camisa 99 vem ocupando mais o banco de reservas e vive o dilema sobre permanecer no clube ou sair.