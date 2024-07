Gabigol, do Flamengo, dá pista de futuro, cutuca Tite e abre o jogo sobre Palmeiras: ‘É muita mentira’

Gabigol confirmou que encerrará sua passagem pelo Flamengo em dezembro (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 23:11 • Rio de Janeiro

Atacante do Flamengo, Gabigol abriu o jogo sobre seu futuro no clube e deu indícios de que sua passagem pelo Rubro-Negro está próxima do fim. Na zona mista, o atleta também pediu cuidado com as informações que são veiculadas.

- Essa decisão é minha, dos meus pais. Quando isso for decidido, eu vou comunicar. Vejo muita mentira na internet. Leio cada coisa que sai, que falei com outro treinador, que falei com outro clube, que tinha apresentação marcada. É muita mentira que sai e fico muito triste quanto a isso. Tem pessoas que se baseiam nisso. Tem pessoas do mundo normal e tem as pessoas que vivem a vida no Twitter. Quem sabe o que vai acontecer na minha vida sou eu e meus pais. - Tinha a possibilidade de sair agora. Tanto por causa de minutos jogados, que sinto que preciso ter mais minutos. Respeito a decisão do treinador, mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo. Isso você só consegue jogando. Tenho entrando jogo sim, jogo não. 15 minutos, 12 minutos. Como decidiram que só vou embora em dezembro, voltei ao jogo e fiquei feliz por entrar hoje.

Sem ter conseguido uma mudança de ares, Gabigol está focado em fazer seu melhor com a camisa do Flamengo até dezembro. O camisa 99 também disse que quer participar de um projeto em que esteja em condições de conquistar títulos.

- Tiveram negociações. Acabou que não deu certo. Optei por ficar aqui até dezembro. Meu foco é treinar, estar disposto a jogar. Isso é um assunto passado. Estou muito feliz em ficar até dezembro. Quando tiver a decisão, vocês serão os primeiros a saber. Sei que todo mundo quer cravar para ganhar uma moral. Eu tenho 27 anos, quero jogar para vencer. O Flamengo me oferece isso. Não sei o que vai acontecer. Muita gente está falando vários times, várias coisas. Minha decisão vai ser o que for melhor para mim, minha carreira. Nunca vou abrir mão de ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo, sendo artilheiro, indo para a Seleção. Minha vontade de jogar é vencer. Se não for essa, é melhor eu parar. Quando eu sentir que jogo bola por jogar, para ser mais um, eu não estarei sendo eu.

No Campeonato Brasileiro, Gabigol já fez seis partidas com a camisa do Flamengo e não poderá se transferir caso entre em campo em mais uma oportunidade. No entanto, a jornada do ídolo parece próxima do fim.

Gabigol reclamou de informações falsas sobre seu futuro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)