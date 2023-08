Em 2023, o Flamengo disputou 56 jogos e marcou 102 gols, uma média de 1,82 gols por jogo. A título de comparação, em 2022, o Rubro-Negro encerrou a temporada com 138 gols marcados. Para alcançar o feito do último ano, o Fla precisa balançar as redes dos rivais 36 vezes em 20 jogos - dois pela Copa do Brasil e 18 pelo Brasileirão.