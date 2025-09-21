Flamengo x Vasco: vidente faz previsão para Clássico dos Milhões
Partida entre rivais acontece neste domingo (21)
O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, realizou uma leitura do confronto entre Flamengo e Vasco utilizando tarô e identificou características que podem influenciar o resultado da partida. Acompanhe previsão;
- O jogo será intenso e com oportunidades. Há possibilidade de empate? Sim, pelo fato das cartas se equilibrarem energeticamente, mas vejo as do Flamengo melhores. Uma das cartas mostra o Vasco tentando equilibrar as ações. O time tem conhecimento do jogo do Flamengo e tentará segurar o adversário da melhor forma, com jogadas rápidas. Vejo, em algum momento, a equipe buscando encontrar soluções dentro da partida - leu.
Como chegam Flamengo e Vasco para o jogo?
O Clássico dos Milhões está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar do compromisso decisivo na Argentina pela semifinal do torneio continental, a tendência é que o técnico mande força máxima a campo.
O Vasco também tem desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e sumpre suspensão. Ademais, o departamento médico não tráz boas notícias: além de Jair, que passou por cirurgia nesta semana e está oficialmente fora da temporada, Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
24ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
