Vasco x Flamengo opõe Coutinho e Arrascaeta no Maracanã: quem é melhor?

O duelo entre Flamengo e Vasco, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente dois nomes de destaque do futebol sul-americano: Philippe Coutinho e Giorgian De Arrascaeta. O encontro entre o meia brasileiro e o uruguaio promete ser um dos atrativos do clássico no Maracanã.

Coutinho uma vez nos duelos contra o Flamengo de Arrascaeta (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os números recentes ajudam a ilustrar o momento de cada jogador. Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a disputa do Mundial de Clubes, Coutinho e Arrascaeta somam cinco gols cada. A diferença está no número de partidas disputadas: o brasileiro do Vasco entrou em campo em 12 oportunidades, enquanto o uruguaio do Flamengo participou de 14 jogos no mesmo período.

Outra coincidência chama atenção. Sempre que marcaram gols, tanto Coutinho quanto Arrascaeta contribuíram para que suas equipes não fossem derrotadas. No caso do camisa 11 vascaíno, três vitórias e um empate. Já o camisa 14 rubro-negro soma vitórias e empates, sem derrotas. O cenário abre espaço para uma brincadeira antes do clássico: se ambos balançarem as redes, o resultado tende a terminar empatado.

Enfrentando os rivais, os números são bem distintos. Philippe Coutinho marcou apenas um gol contra o Flamengo. E o lance foi justamente em seu retorno ao Vasco, no ano passado. Arrascaeta, por sua vez, costuma se dar bem diante do arquirrival. Foram seis bolas na rede até aqui.

As trajetórias recentes também apresentam diferenças no cenário internacional. Arrascaeta continua sendo peça importante para a seleção uruguaia e teve participação direta na classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2026, marcada para Estados Unidos, Canadá e México. Nas Eliminatórias, marcou dois gols e se consolidou como referência no setor ofensivo. Coutinho, por outro lado, não é convocado pela seleção brasileira desde maio de 2022. Depois daquela lista, sofreu lesões que o afastaram de competições importantes, incluindo a Copa do Catar.

No primeiro turno do Brasileirão, Flamengo e Vasco empataram sem gols, em partida válida pela quinta rodada. Naquela ocasião, Coutinho e Arrascaeta estiveram em campo, mas não conseguiram alterar o placar. O reencontro deste domingo, em um momento de maior protagonismo para ambos, pode oferecer uma nova história ao clássico carioca.

