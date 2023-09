Jorge Sampaoli não é mais técnico do Flamengo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (28), mas a demissão já era esperada desde a derrota para o São Paulo, na final da Copa do Brasil. O técnico foi convocado para uma reunião para discutir a saída. Sampaoli encerra o ciclo no Flamengo sem títulos. Thigu Soares, influenciador do Lance!, manifestou sua opinião sobre a demissão do treinador argentino.