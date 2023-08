O evento de aniversário se chamará "O Poderoso Gabi", em referência ao filme "O Poderoso Chefão'', e acontecerá na próxima quarta-feira (30). Alguns companheiros de equipe alegaram que o momento do clube não é o mais propício para uma 'festa' e negaram o convite do camisa 10. A opinião deles é um reflexo da insatisfação dos torcedores com o ''timing'' da comemoração e também com a interferência na concentração para o clássico contra o Botafogo - líder do Brasileirão -, no sábado (2).