Flamenguistas elegem o melhor e o pior jogador na estreia da equipe na Libertadores

Arrascaeta e Viña foram eleitos herói e vilão, respectivamente, por torcedores do Flamengo após estreia na Libertadores (RAUL ARBOLEDA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Centenas de torcedores do Flamengo participaram de uma enquete no canal de WhatsApp do clube e votaram para escolher o melhor e o pior jogador na estreia da Libertadores durante 30 minutos. Na ocasião, o Rubro-Negro empatou com o Millonarios por 1 a 1, na Colômbia.

Com 535 votos, Arrascaeta foi eleito o craque da partida dentre os comandados por Tite. O uruguaio foi responsável por sofrer o pênalti convertido por Pedro, além de ter tentado criar as principais chances de seu time na partida.

Por outro lado, o compatriota Matías Viña foi eleito o pior atleta em campo contra o Millionarios com 487 votos. O lateral-esquerdo perdeu uma grande chance na etapa inicial e as principais jogadas da equipe colombiana, inclusive o gol de Daniel Ruiz, saíram pelo lado do camisa 17.

OUTROS NOMES

Logo após Arrascaeta, Pedro, autor do único gol do Flamengo na partida, foi eleito o segundo melhor jogador da equipe. Por outro lado, os torcedores reprovaram a atuação de David Luiz, que foi eleito o segundo pior atleta em campo.