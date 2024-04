Flamengo larga na frente, mas cede empate contra o Millonarios na estreia da Libertadores

Flamengo e Millonarios empataram na estreia da Libertadores, na Colômbia (RAUL ARBOLEDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 20:53 • Bogotá (COL) • Atualizada em 02/04/2024 - 21:56

O Flamengo conquistou um ponto por conta de um empate amargo com o Millonarios, nesta terça-feira (2), pela estreia da Libertadores. Pedro abriu o placar, enquanto Daniel Ruiz deixou tudo igual.

Com isso, o Rubro-Negro inicia sua jornada na competição continental melhor do que começou em 2023, quando a equipe largou no torneio com derrota. Bolívar e Palestino, que também pertencem ao Grupo E, se enfrentam na quinta-feira (4).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Flamengo iniciou a partida com uma boa chance desperdiçada por Bruno Henrique, enquanto o Millonarios cresceu nos minutos finais. O atacante Castro chegou a carimbar a trave em uma cabeçada, e Rossi foi obrigado a fazer grande defesa em finalização de fora da área para impedir o gol da equipe colombiana.



Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor com a entrada de Allan no lugar de Igor Jesus. Aos 18 minutos, Arrascaeta sofreu um pênalti que resultou na expulsão de Vasquez, e Pedro abriu o placar. No entanto, a equipe de Tite se acomodou com o resultado e sofreu o empate com Daniel Ruiz aproveitando um cruzamento do lado direito e estufando as redes.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



No domingo (7), o Flamengo entra em campo pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca e encara o Nova Iguaçu. Depois do compromisso pelo estadual, o Rubro-Negro volta a campo pela Libertadores na próxima semana e enfrenta o Palestino, do Chile.