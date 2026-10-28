Flamengo traça plano para renovar com Léo Pereira e Pedro após Danilo
Rubro-Negro tem negociações avançadas para estender o vínculo de Léo Pereira até 2029
Após acertar a renovação de Danilo, Flamengo tem negociações avançadas para prorrogar o contrato de Léo Pereira até dezembro de 2029. O vínculo atual do zagueiro, que vive momento de alta no clube carioca, termina no fim de 2027. Pedro também está no radar da diretoria para extender o contrato.
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A renovação faz parte do planejamento do clube para assegurar a continuidade de jogadores considerados importantes para o elenco. Léo Pereira era uma das prioridades do Flamengo na lista de contratos a serem discutidos. A informação foi publicada, inicialmente, pela "Espn", e confirmada pela reportagem do Lance!.
Léo Pereira valorizado em 2026
No Flamengo desde janeiro de 2020, Léo Pereira vive sua melhor temporada em termos técnicos com a camisa rubro-negra, após um 2025 fantástico. Na atual temporada, o defensor foi convocado para a Copa do Mundo e recebeu propostas do futebol europeu, como a do Besiktas, da Turquia, no valor de 10 milhões de euros (R$ 58,14 milhões).
Léo Pereira tem 325 jogos e 20 jogos com a camisa do Flamengo.
Flamengo planeja renovação de Pedro
Outro nome que está nos planos do clube para uma possível renovação é Pedro. O centroavante tem contrato até dezembro de 2027, mas ainda não iniciou conversas com a diretoria para estender o vínculo. A expectativa é que as negociações comecem nas próximas semanas, após o período decisivo da temporada.
Neste momento, Pedro vive seu período de maior instabilidade com a camisa rubro-negra. O camisa 9 vem acumulando atuações abaixo do esperado e recebendo críticas dos torcedores. O momento, entretanto, não diminui seu prestígio internamente, tanto pela qualidade técnica quanto pela história recente construída no clube.
Flamengo se prepara para clássico contra o Vasco
Após a vitória por 3 a 2 contra o Atlético-MG, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.
O Rubro-Negro lidera a competição com 70 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado.
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