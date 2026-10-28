A renovação de Danilo com o Flamengo representa a continuidade de um projeto que o próprio zagueiro passou a considerar possível ao longo de 2026. Inicialmente, o jogador planejava encerrar a carreira ao fim desta temporada, mas o desejo de se despedir dos gramados com a camisa rubro-negra e a boa relação com o clube abriram caminho para a extensão do vínculo.

O defensor nunca escondeu que gostaria de terminar a trajetória no futebol no Flamengo. Com uma carreira marcada por passagens vitoriosas pelo futebol europeu, Danilo escolheu o Rubro-Negro para retornar ao Brasil e, desde o início, enxergou o clube como um lugar especial para a reta final da carreira.

continua após a publicidade

As conversas entre as partes avançaram em um cenário de tranquilidade. Em agosto, o próprio jogador revelou que havia diálogo com a diretoria e demonstrou confiança na possibilidade de permanecer por mais uma temporada, com o objetivo de fazer de 2027 seu último ano como profissional.

— Eu e o Flamengo já nos falamos de forma bem tranquila. Então, da parte dos dois, eu penso que existe a vontade de seguir adiante, de fazer mais um ano bonito e em que eu possa realmente dizer: "Esse é o último ano da minha carreira". E vou terminar no clube do meu coração, num projeto em que eu apostei e que vem funcionando — afirmou Danilo, em agosto.

Danilo ergue taça da Libertadores de 2025 (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Danilo mudou os planos de aposentadoria ao longo de 2026

A possibilidade de aposentadoria ao fim de 2026 já havia sido apresentada publicamente pelo zagueiro no início do ano. Em janeiro, Danilo explicou que pretendia encerrar a carreira após a temporada, mas deixou uma porta aberta caso estivesse bem física e mentalmente e mantivesse a identificação com o Flamengo.

continua após a publicidade

— Nesse momento, o meu pensamento é que essa seja a minha última temporada no futebol, que em dezembro eu deixe de jogar. Eu não boto isso em pedra e está feito. Se eu chegar ao final do ano e eu estiver me sentindo bem mentalmente, fisicamente e tiver ainda uma empatia grande com o Flamengo, certamente poderia fazer mais um ano — disse o jogador, em entrevista ao "Ge".

A mudança de perspectiva foi construída ao longo da temporada, enquanto o jogador se dedicava aos compromissos esportivos e à preparação para a Copa do Mundo. Em agosto, ele explicou que precisava de mais tempo para refletir sobre o futuro e voltou a manifestar o desejo de encerrar a carreira no clube do coração.

A identificação também passa pela história construída em campo. Danilo chegou ao Flamengo no início de 2025 e marcou o gol do título rubro-negro na final da Libertadores daquele ano, contra o Palmeiras, consolidando sua ligação com a torcida.

continua após a publicidade

No clube, disputou 57 partidas, com seis gols marcados e duas assistências.

Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo vê Danilo como ídolo e liderança para o futuro

Do lado do Flamengo, a renovação envolve fatores que vão além do desempenho esportivo. O clube reconhece Danilo como uma liderança do elenco e uma referência para os companheiros, além da identificação criada com a torcida após os títulos conquistados.

A avaliação rubro-negra também considera a possibilidade de o defensor construir uma nova trajetória dentro do clube depois de encerrar a carreira como jogador. Assim como aconteceu com Filipe Luís, que passou a trabalhar como treinador após pendurar as chuteiras, Danilo pode permanecer ligado ao Flamengo em outra função no futuro. Esse, aliás, é um desejo do presidente Bap.

continua após a publicidade

— Vejo o Danilo, se ele tiver interesse, como um grande dirigente. Ele tem a consciência, inclusive, do que ele não sabe. Ele tem essa noção, é interessado — disse o presidente.

Ainda não há, porém, um cargo definido para essa eventual etapa. A ideia é que o jogador possa continuar contribuindo com o clube, mas os próximos passos profissionais dependerão dos caminhos escolhidos por ele após a aposentadoria.

Danilo não pretende ser treinador após pendurar as chuteiras

Apesar de desejar seguir trabalhando com futebol, Danilo já deixou claro que não se imagina à beira do campo como treinador. Em entrevista ao jornal The Guardian, o zagueiro afirmou que pretende descansar depois de anos de dedicação à carreira e explorar outras possibilidades profissionais.

continua após a publicidade

— Zero chance de virar treinador depois de aposentar. Nenhuma. Ainda acho que o futebol tem muito a me dar, mas, quando eu parar, preciso virar a página na minha vida — declarou.

O defensor também revelou o desejo de voltar aos estudos e fazer uma faculdade, com interesse nas áreas de psicologia e comunicação.

— Quero fazer faculdade, desejo estudar psicologia. Quero estudar comunicação também — contou.

Danilo não descarta, portanto, continuar ligado ao futebol, mas deseja experimentar outras possibilidades antes de definir o próximo capítulo da carreira. A renovação com o Flamengo garante mais tempo para essa despedida dos gramados e mantém aberta a possibilidade de construir um futuro no clube pelo qual sempre manifestou carinho.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.