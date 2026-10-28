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Flamengo acerta renovação de Danilo até o fim de 2027

Zagueiro de 35 anos tinha contrato até dezembro de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 09:22
Atualizado há 33 minutos
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Danilo em campo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Danilo em campo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo acertou a renovação de contrato do zagueiro Danilo até dezembro de 2027. Já tratada nos bastidores como certa, a decisão foi confirmada pelo renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O zagueiro de 35 anos tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim da atual temporada.

A permanência já vinha sendo discutida entre as partes nos últimos meses. Danilo chegou a considerar a aposentadoria fim desta temporada, mas mudou os planos e decidiu prolongar a carreira por mais um ano. A expectativa é que o jogador encerre sua trajetória profissional ao fim de 2027, com a camisa do Flamengo.

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Em agosto, o zagueiro já havia manifestado publicamente o desejo de permanecer no clube. Na ocasião, afirmou que as conversas com a diretoria estavam encaminhadas e destacou a possibilidade de encerrar a carreira no time pelo qual torce.

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Danilo Flamengo
Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Danilo pode encerrar carreira no Flamengo

Contratado em janeiro de 2025, após uma longa passagem pelo futebol europeu, Danilo rapidamente assumiu um papel de liderança no elenco rubro-negro. O defensor foi um dos personagens do título da Libertadores de 2025, quando marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras na decisão.

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Mesmo sem ser titular absoluto sob o comando de Leonardo Jardim, o jogador é valorizado pela experiência e pela influência nos bastidores.

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