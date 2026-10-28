Flamengo acerta renovação de Danilo até o fim de 2027
Zagueiro de 35 anos tinha contrato até dezembro de 2026
O Flamengo acertou a renovação de contrato do zagueiro Danilo até dezembro de 2027. Já tratada nos bastidores como certa, a decisão foi confirmada pelo renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O zagueiro de 35 anos tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim da atual temporada.
A permanência já vinha sendo discutida entre as partes nos últimos meses. Danilo chegou a considerar a aposentadoria fim desta temporada, mas mudou os planos e decidiu prolongar a carreira por mais um ano. A expectativa é que o jogador encerre sua trajetória profissional ao fim de 2027, com a camisa do Flamengo.
Em agosto, o zagueiro já havia manifestado publicamente o desejo de permanecer no clube. Na ocasião, afirmou que as conversas com a diretoria estavam encaminhadas e destacou a possibilidade de encerrar a carreira no time pelo qual torce.
➡️ Caso Rojo: Flamengo mantém otimismo para reverter eliminação na Libertadores; entenda
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Danilo pode encerrar carreira no Flamengo
Contratado em janeiro de 2025, após uma longa passagem pelo futebol europeu, Danilo rapidamente assumiu um papel de liderança no elenco rubro-negro. O defensor foi um dos personagens do título da Libertadores de 2025, quando marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras na decisão.
Mesmo sem ser titular absoluto sob o comando de Leonardo Jardim, o jogador é valorizado pela experiência e pela influência nos bastidores.
🔴⚫ Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Flamengo
Dia de São Judas Tadeu: relembre ligação do santo com o FlamengoHá 1 minuto
Futebol Nacional
Flamengo domina o Vasco no retrospecto recente; veja os númerosHá 2 horas
Libertadores
Verón diz que Estudiantes 'não corre risco' de perder vaga na final para o FlamengoHá 11 horas
Futebol Nacional
Vasco x Flamengo terá mais de mil policiais e segurança reforçada no Nilton SantosHá 14 horas
Futebol Nacional
Vasco x Flamengo: clubes anunciam venda de ingressos do clássicoHá 16 horas
Fora de Campo
Rizek critica demissão de Filipe Luís: 'Trabalho irretocável'Há 17 horas
Mais LANCE!