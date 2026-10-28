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Dia de São Judas Tadeu: relembre ligação do santo com o Flamengo

Apóstolo é conhecido como intercessor das causas impossíveis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 10:06
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São Judas Tadeu intercessor das causas impossíveis protege o Flamengo
São Judas Tadeu virou padrinho do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A relação entre o Flamengo e São Judas Tadeu é uma devoção antiga, carregada de fé, história e momentos decisivos que marcaram o clube. A devoção pelo santo intercessor das causas impossíveis se tornou parte da cultura rubro-negra. No vestiário do time, em jogos importantes, costuma haver uma imagem de São Judas Tadeu antes da partida, como um ritual de proteção.

Esse vínculo se formalizou também no calendário: 28 de outubro, data cultuada na Igreja Católica como dia de São Judas Tadeu, tornou-se oficialmente o "Dia do Flamenguista", por lei municipal sancionada em 2007.

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E a devoção segue viva até hoje — torcedores lotam a Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho em momentos decisivos, pedindo pela vitória do time e reafirmando a fé no seu padroeiro.

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A origem de tudo

Tudo começou nos anos 1950, quando o Flamengo vivia um longo jejum de títulos — sem vencer o Carioca desde 1944. Foi então que o Padre Góes, pároco da Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho, interveio espiritualmente: celebrou missas com os jogadores, pediu que eles acendessem velas e rezassem ao santo e declarou que o título estava ao alcance, desde que a fé os acompanhasse.

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Eterno Apolinho tem história única com o santo

Em 2001, durante a final do Campeonato Carioca contra o Vasco, o locutor Washington Rodrigues — o

lendário Apolinho — profetizou com sua voz inconfundível: "E acaba de chegar São Judas Tadeu". Pouco depois, Petkovic marcou de falta e garantiu o título, eternizando a frase na memória da Nação.

Na nova cobertura de pinturas que o muro da Sede do Flamengo na Gávea recebeu em celebração aos 130 do clube, lá está a homenagem ao momento histórico que Apolinho e São Judas Tadeu eternizaram na história do Flamengo.

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Muro da Gávea homenageia São Judas Tadeu
Muro da Gávea homenageia São Judas Tadeu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Padre Góes

O resultado dessa aliança mística não tardou a surgir: o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca em 1953, e depois repetiu a dose em 1954 e 1955 — um tricampeonato histórico que muitos atribuem à bênção de São Judas Tadeu.

Para celebrar, em dezembro de 1957, o clube entronizou a imagem do santo na sede da Gávea, em cerimônia liderada pelo próprio Padre Góes.

Padre Góes, pároco da Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho
Padre Góes, pároco da Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho (Foto: Esporte Ilustrado)
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