Flamengo x Fluminense: qual é o histórico do confronto?

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em 382 partidas, com 119 vitórias do Tricolor, 123 empates e 140 triunfos do Rubro-Negro.

No último encontro entre os dois, no primeiro turno do Brasileirão, vitória do Flamengo por 1 a 0. O Fluminense não vence o maior rival desde o Carioca de 2023, quando aplicou a goleada de 4 a 1 e conquistou o título.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x FLUMINENSE

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse SP)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesly, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos e Kauã Elias.

