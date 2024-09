Justiça do Rio suspende processo envolvendo terreno do gasômetro, local do futuro estádio do Flamengo

Flamengo vai construir o futuro estádio no terreno do gasômetro (Foto: Reprodução)







Escrito por Matheus Guimarães e Thayuan Leiras • Publicada em 20/09/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça do Rio suspendeu por 90 dias o processo que contesta a desapropriação e leilão do terreno do gasômetro, futuro local do estádio do Flamengo. A decisão acata os pedidos do clube, da Prefeitura do Rio, da Advocacia Geral da União (AGU) e da Caixa Econômica Federal (CEF). A informação foi publicada primeiramente pelo "Tempo Real" e confirmada pelo Lance!.

A suspensão do processo é uma medida para as partes mediarem a solução do conflito. Vale destacar que o processo de mediação é feito pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) da AGU.

O terreno do gasômetro foi cedido ao município pela União. Depois disso, o local foi negociado com um fundo de investimentos da Caixa.

Para se tornar uma área do Flamengo, o terreno foi desapropriado por meio de um decreto. A Caixa contestou judicialmente. Em paralelo a isso, o clube arrematou o imóvel por aproximadamente R$ 138 milhões, mas o banco entende que o valor do local está avaliado em R$ 240 milhões.