Flamengo trabalha para ter Jorginho contra os Estudiantes na Argentina

O Flamengo se prepara para o jogo mais importante da temporada. Na quinta-feira (25), a equipe carioca vai até La Plata, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Para esse confronto decisivo, a comissão técnica de Filipe Luís espera contar com Jorginho, que está em processo de transição para o gramado.

O meio-campista rubro-negro vem trabalhando com o departamento médico do clube para ficar apto a reforçar o time. Nesta segunda-feira, Jorginho realizou atividades internas na academia do Ninho do Urubu, acompanhado de Bruno Brum, membro da fisioterapia do clube. A expectativa da comissão técnica — e também dos torcedores — é que o jogador participe dos próximos treinos, visando, evidentemente, o confronto em La Plata.

Torcedores esperavam ver Jorginho contra o Vasco

Havia a expectativa de que Jorginho fosse relacionado para o clássico com o Vasco, no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o Flamengo optou por adotar cautela no retorno do atleta, priorizando sua recuperação completa para utilizá-lo apenas quando estiver 100% fisicamente.

Preparação do Flamengo para o jogo na Argentina

O Flamengo terá mais dois dias de treinamento antes da partida pela Libertadores. Após a atividade desta terça-feira, o elenco rubro-negro viaja para a Argentina. A equipe treinará na tarde de quarta-feira, no CT do Defensa y Justicia. A presença de Jorginho na lista de relacionados é aguardada com expectativa pela comissão técnica e pela torcida.

Jorginho em tratamento de lesão no CT Ninho do Ururbu, do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

