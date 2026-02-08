Pedro deslancha em vitória do Flamengo, recebe elogio de Filipe Luís e 'lava a alma' para 2026

Atacante reverência, Pedro "abriu" a goleada do Flamengo por 7 a 1 diante do Sampaio Corrêa na noite deste sábado (7), que garantiu a classificação às quartas de final do Carioca. O camisa 9 marcou os dois primeiros gols do triunfo no Maracanã e teve uma grande atuação. O desempenho lhe rendeu elogios do técnico Filipe Luís.

Pedro era um dos jogadores do Flamengo que vinha sendo criticados pela torcida por conta da forma física neste início de ano. Sim, é verdade que o atacante vem procurando buscar o mais alto nível, e foi muito participativo, por exemplo, na decisão da Supercopa Rei, principalmente pelas ligações diretas do goleiro Rossi.

Na vitória contra o Sampaio Corrêa, o atacante, que ficou em campo por 56 minutos, teve cinco finalizações, com quatro no gol, além de uma grande chance criada e dois passes decisivos.

Números de Pedro em Flamengo x Sampaio Corrêa

⏰ 56 mins jogados

⚽ 2 gols (!)

👟 5 finalizações (4 no gol!)

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos

💪 2/4 duelos ganhos pelo chão

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Sampaio Corrêa (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

Elogios de Filipe Luís para Pedro

O técnico Filipe Luís enalteceu a partida de Pedro contra o Sampaio Corrêa. Mas, além dos gols, o treinador elogiou o ritmo de jogo do atleta e o seu dinamismo com os demais companheiros.

- Para mim é muito importante ver comportamentos dentro de campo. Para os jogadores é importante recuperar sensações. Ver o Pedro fazer gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre companheiros que jogam com ele, que eles se procurem... Por isso são importantes esses jogos de pré-temporada. Também guiam para nós da comissão para corrigir erros e conectar essas conexões que se formam em campo - disse o treinador do Flamengo sobre Pedro.

