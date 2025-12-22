Possível destino de Gerson, ex-Flamengo, agita torcedores: 'Timaço'

O meia Gerson, que fez história no Flamengo, tem um interessado do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (22), o possível destino do jogador agitou muito as redes sociais. Atualmente, o jogador veste a camisa do Zenit, da Rússia.

Desde que saiu do Flamengo, o nome de Gerson é um pedido de muitas torcidas de clubes gigantes no futebol brasileiro. O Cruzeiro resolveu atender os pedidos e iniciou negociações com o Zenit para contratar o jogador.

Nas redes sociais, o possível destino de Gerson agitou torcedores do Flamengo e do Cruzeiro. Veja os comentários abaixo:

Gerson em Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: (Foto: Bruno Ulivieri/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Gerson, ex-Flamengo

Gerson vai para o Cruzeiro? Pedrinho abre o jogo sobre negociações

Em meio às férias dos jogadores, o mercado da bola da Raposa está agitado. Recentemente, o principal rumor é da negociação do Cruzeiro com Gerson, ex-Flamengo. Nesta segunda-feira (22), o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, abriu o jogo sobre as tratativas.

O empresário ressaltou que o volante desperta interesse não só do Cabuloso, mas de todas as equipes do Brasil. Durante lançamento de loja da rede Supermercados BH, em Santa Luzia, ele comentou que os valores altos têm travado as tratativas com Gerson, ídolo do Flamengo.

- Hoje, o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas que, às vezes, você pensa uma coisa e já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, esses vazamentos de informação. Vazou o negócio do Gerson. Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. O Cruzeiro não é diferente - disse em entrevista à Samuca TV.

- Agora, interessar e contratar o Gerson é uma diferença muito grande. É um jogador caro, foi (para a Rússia) muito alto. Agora, vontade de ter, esse eu vou te falar que nós temos vontade de ter grandes jogadores. Ele nós temos vontade de ter, é um grande jogador - complementou Pedrinho sobre Gerson, ex-Flamengo.