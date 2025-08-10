Após atrito no Flamengo, José Boto posta foto ao lado de Pedro

As últimas semanas foram conturbadas para Pedro no Flamengo. O atacante chegou a ficar fora da lista de relacionados do técnico Filipe Luís, que citou o desempenho ruim do camisa 9 durante os treinos como motivo para a sua decisão. Isso tudo aconteceu, segundo o atleta, por uma mensagem vazada por membro do departamento de futebol, comandado por José Boto. Após aparar as arestas, o português publicou foto ao lado de Pedro na vitória contra o Mirassol.

Entenda o cenário

Pedro ficou fora da lista de relacionados da partida do Flamengo contra São Paulo e Santos. O motivo seria o baixo desempenho do atacante nos treinos do time carioca.

Logo na segunda pergunta da coletiva de imprensa do jogo contra o São Paulo, Filipe não poupou as críticas ao detalhar o motivo pela ausência de Pedro. O treinador classificou o desempenho do atacante durante as atividades como "lamentável".

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar, espero que ele pense e peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o Pedro.

- Para mim, não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo. Um jogador com a ambição que ele deveria ter, de chegar na seleção brasileira e quem sabe jogar outra copa do mundo, não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, de antes da lesão. Fora com o clube, que paga os salários. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas ele tem querer, ele precisa querer mais do que eu - completou.

Pedro em campo pelo Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Resposta de Pedro

A mensagem de um membro do departamento de futebol do Flamengo que chateou Pedro foi vazada há duas semanas antes da resposta de Pedro para Filipe Luís. No conteúdo, o dirigente diz que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender o atacante.

Em suas redes sociais, Pedro reconheceu a queda de rendimento, mas criticou a forma como o treinador expôs a situação e garantiu que se sentiu "desvalorizado e exposto" por uma mensagem de um membro da diretoria do futebol.

- Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um "membro" do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito - diz trecho da nota de Pedro.

Diante deste cenário, a relação entre Pedro e José Boto havia ficado estremecida por conta do vazamento de conversas.

