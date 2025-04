Bastidores do Flamengo têm discurso de Pedro no vestiário após goleada; veja

A goleada por 6 a 0 do Flamengo sobre o Juventude na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão, ficou marcada pelos primeiros gols de Pedro desde o retorno aos gramados. O atacante entrou no segundo tempo e balançou a rede adversária duas vezes no Maracanã.

Após a partida, o camisa 9 rubro-negro discursou no vestiário. Em vídeo divulgado pela "Flamengo TV", Pedro relembra o processo de recuperação e agradece aos companheiros pelo apoio recebido desde que lesionou o joelho em setembro do ano passado.

— Durante esse período longo, eu vim aqui lutar também, fui acompanhado de perto, até com o Cebola um pouquinho no início. Processo longo, mas que eu estava esperançoso que eu ia voltar bem, que eu ia voltar forte, porque recebi todo apoio de vocês, da torcida, enfim, da minha família principalmente. Então, sou grato demais a Deus por esse retorno, por essa volta, uma vitória dessa também — disse o atacante.

— Dessa volta que eu falo de marcar gols, mas eu creio que é só o início do que a gente tem pela frente, tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda, como vem fazendo, e conquistar os títulos que tem pela frente. A gente é capaz e tem um elenco para isso, em todos os torneios que a gente vai entrar. Deus abençoe a todos — concluiu Pedro.

Veja os números de Pedro contra o Juventude

Pedro esteve em campo por 33 minutos (entrou aos 12 minutos do segundo tempo) no duelo entre Flamengo e Juventude. Das três finalizações do atacante, três foram no gol.

⏰ 33 mins jogados ⚽ 2 gols (!) 👟 3/3 finalizações no gol (!) 🔑 1 passe decisivo 💪 2/2 duelos ganhos 🥊 1 pênalti sofrido

