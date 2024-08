Flamengo tem missão de resolver problema no ataque caso Pedro não volte contra Bahia

Pedro voltou a treinar com bola no Flamengo, nesta segunda-feira (26) (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Passada a grande vitória sobre o RB Bragantino, o Flamengo vira a chave e foca no confronto com o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No retorno de Tite aos comandos dos treinos, o comandante tem a missão de resolver um problema no ataque.

Por conta de uma lesão muscular, Pedro ainda é dúvida e não sabe se estará em condições de entrar em campo na quarta-feira (28). Com isso, o treinador conta com Bruno Henrique como uma alternativa, uma vez que Carlinhos não pode jogar a competição pelo Rubro-Negro.

Na Arena Fonte Nova, o Flamengo encara uma das melhores defesas do país, que é o Bahia de Rogério Ceni. No Brasileirão, o Tricolor é o 6º mais vazado até o momento e sofreu apenas 28 gols em 30 partidas disputadas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Atuando em Salvador, o Bahia sofreu sete gols em 14 jogos somando as duas principais competições domésticas. É importante ressaltar que o clube não disputa competições da Conmebol na temporada atual.

Por outro lado, Bruno Henrique não possui grandes números na temporada que passem confiança ao torcedor. O camisa 27 precisa de 282 minutos para balançar as redes dos adversários ou 246 minutos para participar de um gol pela sua equipe.

Bruno Henrique não vive sua melhor temporada no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem contar com Cebolinha, Gabigol e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o RB Bragantino, e Luiz Araújo, mas ambos possuem outras características. Em coletiva, Matheus Bachi fez mistério sobre o retorno de Pedro e não descartou a presença do artilheiro.

- A gente tem três competições e temos um grupo muito bom. Temos que tomar decisões. A gente procura tomar a melhor decisão em cada jogo para ter o melhor resultado possível. O Bruno (Henrique) é uma opção de nove. A gente aguarda o Pedro para ver como está a recuperação dele.

Em comparação com Bruno Henrique, Pedro possui números muito melhores e seria peça chave para o confronto do mata-mata. O centroavante precisa apenas de 113 minutos para balançar as redes ou de 89 minutos para participar de um gol, uma vez que também se destaca pelas assistências.

Se Pedro estiver em condições e colocá-lo em campo não significaria correr o risco de agravar uma lesão, Tite deve utilizar seu artilheiro para dificultar a vida do rival na Arena Fonte Nova. Caso contrário, o Flamengo precisará encontrar novas soluções para sair vivo de Salvador em busca de uma vaga na semifinal.