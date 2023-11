O jornalista Mauro Cezar, do "UOL", afirmou nesta terça-feira que o Flamengo planeja voltar a realizar investidas pelo meio-campista Nicolás de la Cruz, do River Plate. Segundo as informações, a diretoria deve desembolsar cerca de 16 milhões de dólares, valor que equivale à multa rescisória do jogador uruguaio.