Flamengo tem apenas 23% de aproveitamento com Allan em campo

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 20:38 • Rio de Janeiro • Atualizada em 18/10/2024 - 21:58

Após a derrota no clássico contra o Fluminense por 2 a 0, na última quinta-feira (17), a torcida do Flamengo criticou muito a atuação de Allan. O volante chegou ao clube em julho de 2023. Desde então, está longe de cair nas graças da nação rubro-negra. O Flamengo desembolsou cerca de R$ 40 milhões para contratar o jogador. Com Allan em campo, o Flamengo tem apenas 23% de aproveitamento nos últimos dez jogos.



Torcedores do Flamengo detonam atuação de Allan: 'Tem que rescindir'. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)



Até o momento, Allan não conseguiu desempenhar bem como na época de Fluminense, em 2019, e também no Atlético Mineiro, no qual foi titular do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, em 2021.



Confira o desempenho do Flamengo nos últimos 10 jogos com Allan em campo por mais de 25 minutos:

- 0x2 Fluminense - 2x3 Grêmio - 1x2 Corinthians - 2x1 Bragantino - 1x4 Botafogo - 0x1 Palmeiras - 0x1 São Paulo - 2x1 Vitória - 1x2 Fortaleza - 1x1 Cuiabá

Ou seja, duas vitórias, um empate e sete derrotas.



O Flamengo volta a campo neste domingo (20) para o jogo mais decisivo da temporada até o momento. O Rubro-negro vai enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil.