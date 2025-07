O volante Allan e o atacante Gonzalo Plata estão próximos de reforçar o Flamengo no próximo domingo (27), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ambos estão recuperados e a expectativa é de que sejam liberados para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Entenda condição física e prazo de retorno de De la Cruz no Flamengo

Allan ficou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta de uma fascite plantar no pé direito. O clube optou por poupá-lo para reduzir as dores, e o retorno no fim de semana é considerado provável. Já Plata não atuou nas duas últimas partidas devido a uma tendinite na coxa direita, mas participou normalmente do treino desta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu, e está apto para jogo.

O técnico Filipe Luís também pode ter novidades para o duelo contra o Atlético-MG da próxima quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil. Os laterais Ayrton Lucas e Alex Sandro tratam as lesões sofridas diante do São Paulo e correm contra o tempo para estarem à disposição na partida de volta do mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Emerson Royal e Saúl Ñíguez serão apresentados à torcida do Flamengo no Maracanã

Ayrton sofreu uma lesão corto-contusa na perna esquerda, com corte profundo que expôs o osso da canela. Ele passou por procedimento cirúrgico e a previsão de retirada dos pontos é para segunda-feira (28); após o processo, não existirão restrições físicas para o camisa 6 estar à disposição. Alex Sandro foi diagnosticado com uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e trabalha para recuperar a condição.

O clube ainda tem outros quatro jogadores no departamento médico: Danilo (lesão no músculo posterior da coxa direita), Pulgar (cirurgia no quinto metatarso do pé direito), Michael (dores no tornozelo esquerdo) e De La Cruz (inflamação no joelho esquerdo). O uruguaio foi liberado para passar o fim de semana com a família e se reapresenta na segunda-feira (28).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo