De la Cruz vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Atlético-MG. O meia foi liberado para ir ao Uruguai ficar com a família e só volta ao clube na segunda-feira (28).

Segundo informações apuradas pelo Lance!, os vazamentos mexeram emocionalmente com De la Cruz. Além disso, reportagem também apurou que o Flamengo está esfriando o processo de inflamação do joelho esquerdo, que voltou a ser drenado. Com isso, o meia ficará pelo menos três semanas fora. Por outro lado, o jogador está sem dor no joelho direito.

O caso envolvendo De la Cruz gerou polêmica com uma mensagem do ex-chefe do departamento médico, José Luiz Runco, ter sido vazada. Na ocasião, o profissional criticou a lesão do meia uruguaio.

Runco foi demitido pelo Flamengo na quarta-feira (23). Em nota, o clube esclareceu que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos cinco médicos do departamento. Relembre abaixo.

"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção."

De la Cruz não jogará em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam às 20h30 deste domingo (27). O jogo, que é válido pela 17ª rodada do Brasileirão, será no Maracanã.

