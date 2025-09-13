menu hamburguer
Flamengo: STJD concede efeito suspensivo a Bruno Henrique

Tribunal libera atacante para voltar a atuar até julgamento do recurso

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo
imagem cameraBruno Henrique comemora gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
19:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu neste sábado (13) efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo, punido com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação de apostas. Assim, o jogador está liberado para disputar jogos até o julgamento do recurso da defesa.

— De rigor, portanto, a concessão da medida por força legal, razão pela qual CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.615/1998 e art. 147-B, inciso II, do CBJD até o julgamento dos embargos de declaração interpostos — afirma a decisão do Tribunal.

