O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu neste sábado (13) efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo, punido com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação de apostas. Assim, o jogador está liberado para disputar jogos até o julgamento do recurso da defesa.

— De rigor, portanto, a concessão da medida por força legal, razão pela qual CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.615/1998 e art. 147-B, inciso II, do CBJD até o julgamento dos embargos de declaração interpostos — afirma a decisão do Tribunal.

