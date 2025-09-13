Saúl Ñíguez não viajou com o grupo do Flamengo neste sábado (13) para o jogo contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª roadada do Brasileirão. O espanhol ficou no Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento do filho e foi liberado pelo clube para passar o dia com a família após o treino desta manhã.

Apesar disso, o meio-campista estará à disposição do Fla para o duelo deste domingo (14). Ele viajará à cidade gaúcha horas antes da partida e se juntará ao restante do elenco rubro-negro, que pousou no local por volta das 16h45 (de Brasília).

— Com o nascimento de seu filho neste sábado (13), jogador treinou e foi liberado para passar o dia com a família. Ele viaja no domingo (14) para Caxias do Sul e estará à disposição para jogar contra o Juventude — informou o clube.

É esperado que Saúl siga como titular do Flamengo contra o Juventude. O espanhol assumiu a posição no jogo contra o Internacional, pelo Campenato Brasileiro, e conquistou a confiança de Filipe Luís. Ainda sem Jorginho, o técnico deve escalar De la Cruz ao lado do camisa 8.

Desfalques do Flamengo diante o Juventude

O Fla terá seis desfalques para a partida: Jorginho segue em recuperação de um edema muscular na coxa esquerda; Varela trata uma pubalgia; Bruno Henrique cumpre suspensão imposta pelo STJD; Léo Ortiz também está suspenso; Alex Sandro, apesar da evolução no tratamento de uma lesão na panturrilha esquerda, ainda não reúne condições de jogo; e Erick Pulgar permanece fora por conta de uma fratura no pé direito.

Saúl durante disputa de pênaltis entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

