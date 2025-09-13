Flamengo terá mudanças contra o Juventude; veja provável escalação

O Flamengo terá mudanças importantes na escalação para enfrentar o Juventude neste domingo (14), em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe lida com desfalques por questões médicas e disciplinares, e Filipe Luís será obrigado a fazer alterações.

O volante Jorginho segue com dores no músculo posterior da coxa esquerda e mais uma vez não será utilizado, apesar de ter voltado aos treinos. Varela, com pubalgia após retornar da seleção uruguaia, também segue em tratamento. Ambos sequer viajaram com o grupo neste sábado (13).

A proximidade do duelo contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), pela Libertadores, também pesa na avaliação da comissão técnica do Flamengo. Assim, Alex Sandro, mesmo com evolução no tratamendo da lesão na panturrilha esquerda, não foi relacionado.

Por sua vez, Arrascaeta, Viña, Carrascal e Samuel Lino, que serviram suas seleções nacionais na Data Fifa, treinaram e estão confirmados para a partida. Já Gonzalo Plata, apesar de ter viajado, não deve começar entreos titulares. O equatoriano foi liberado pelo Rubro-Negro na quinta-feira e, na sexta, ficou apenas na academia sob acompanhamento médico.

Por fim, Bruno Henrique continua suspenso pelo STJD e aguarda efeito suspensivo. Na defesa, Danilo entra no lugar de Léo Ortiz, fora pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Flamengo

Desta forma, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.