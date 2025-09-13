Flamengo terá mudanças contra o Juventude; veja provável escalação
Rubro-Negro tem seis desfalques para o duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo terá mudanças importantes na escalação para enfrentar o Juventude neste domingo (14), em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe lida com desfalques por questões médicas e disciplinares, e Filipe Luís será obrigado a fazer alterações.
Flamengo: Saúl não viaja com grupo para duelo com o Juventude
Flamengo
Juventude x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Flamengo divulga a lista de relacionados para o duelo diante do Juventude
Flamengo
➡️ Filipe Luís recusa proposta de clube europeu e segue no comando do Flamengo
O volante Jorginho segue com dores no músculo posterior da coxa esquerda e mais uma vez não será utilizado, apesar de ter voltado aos treinos. Varela, com pubalgia após retornar da seleção uruguaia, também segue em tratamento. Ambos sequer viajaram com o grupo neste sábado (13).
A proximidade do duelo contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), pela Libertadores, também pesa na avaliação da comissão técnica do Flamengo. Assim, Alex Sandro, mesmo com evolução no tratamendo da lesão na panturrilha esquerda, não foi relacionado.
Por sua vez, Arrascaeta, Viña, Carrascal e Samuel Lino, que serviram suas seleções nacionais na Data Fifa, treinaram e estão confirmados para a partida. Já Gonzalo Plata, apesar de ter viajado, não deve começar entreos titulares. O equatoriano foi liberado pelo Rubro-Negro na quinta-feira e, na sexta, ficou apenas na academia sob acompanhamento médico.
Por fim, Bruno Henrique continua suspenso pelo STJD e aguarda efeito suspensivo. Na defesa, Danilo entra no lugar de Léo Ortiz, fora pelo terceiro cartão amarelo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Provável escalação do Flamengo
Desta forma, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias