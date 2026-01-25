Flamengo encara o Fluminense em busca de nova vitória em clássicos para subir na tabela

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo (25), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. No Maracanã, o time de Filipe Luís contará com os principais jogadores do elenco, assim como foi na vitória por 1 a 0 contra o Vasco. O objetivo é buscar mais três pontos para subir na classificação e se afastar da zona de playoff contra o rebaixamento.

O começo do Flamengo no estadual não foi como o imaginado pela diretoria e comissão técnica. A ideia de utilizar os jogadores do time sub-20 não deu certo. Afinal, nos três primeiros jogos, a equipe sofreu duas derrotas e um empate. Assim, foi necessário recalcular a rota, o que resultou na estreia antecipada do time principal (seria apenas na primeira rodada do Brasileirão).

Com a "cavalaria", o Rubro-Negro bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Carrascal. O planejamento prevê, neste momento, a sequência dos titulares. O que não impede, entretanto, o treinador de trocar peças.

Carrascal comemora o gol marcado do Flamengo contra o Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Provável escalação do Flamengo

O FlaxFlu pode contar com novas aparições no time que iniciará a partida, como o zagueiro Léo Ortiz, o atacante Pedro e até mesmo o goleiro Andrew, recém-contratado.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).

Flamengo terá sequência contra grandes times do futebol brasileiro.

Após o clássico com o Fluminense, o Flamengo terá três jogos seguidos contra outros times grandes do futebol brasileiro. O primeiro será contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro (fora de casa). Posteriormente, encara o Corinthans, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil. Três dias depois recebe o Internacional no Maracanã, também pelo Brasileirão.

Ou seja, a comissão técnica pode rodar o elenco para que os jogadores não sintam o desgaste físico logo nos primeiros compromissos do ano. Vale lembrar que os meses de janeiro e fevereiro contam com jogos de Carioca, Brasileirão, Supercopa e Recopa Sul-Americana.

Retrospecto recente do FlaxFlu

Com elenco estrelado nos últimos anos, o Flamengo conta com um bom retrospecto contra o Fluminense. Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias rubro-negras, um triunfo tricolor e dois empates. As equipes disputaram, inclusive, a decisão da última edição do Carioca, que contou com o título para o time da Gávea.

19/11/2025 – Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão

– Brasileirão 20/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão

1 x 0 Fluminense – Brasileirão 16/03/2025 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca (final)

0 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca (final) 12/03/2025 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca (final)

– Campeonato Carioca (final) 08/02/2025 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – Campeonato Carioca

Já nos últimos 20 confrontos, são oito vitórias para o Flamengo, cinco para o Fluminense e sete empates.

