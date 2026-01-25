Flamengo encara o Fluminense em busca de nova vitória em clássicos para subir na tabela
Rubro-Negro enfrenta o rival carioca neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo (25), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. No Maracanã, o time de Filipe Luís contará com os principais jogadores do elenco, assim como foi na vitória por 1 a 0 contra o Vasco. O objetivo é buscar mais três pontos para subir na classificação e se afastar da zona de playoff contra o rebaixamento.
O que falta para o Flamengo acertar a compra de Lucas Paquetá?
Flamengo
Fluminense x Flamengo: Inteligência artificial aponta vencedor e jogo de muitos gols
Fora de Campo
Rápida adaptação, carisma e protagonismo: Carrascal se torna peça fundamental no Flamengo
Flamengo
O começo do Flamengo no estadual não foi como o imaginado pela diretoria e comissão técnica. A ideia de utilizar os jogadores do time sub-20 não deu certo. Afinal, nos três primeiros jogos, a equipe sofreu duas derrotas e um empate. Assim, foi necessário recalcular a rota, o que resultou na estreia antecipada do time principal (seria apenas na primeira rodada do Brasileirão).
Com a "cavalaria", o Rubro-Negro bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Carrascal. O planejamento prevê, neste momento, a sequência dos titulares. O que não impede, entretanto, o treinador de trocar peças.
Provável escalação do Flamengo
O FlaxFlu pode contar com novas aparições no time que iniciará a partida, como o zagueiro Léo Ortiz, o atacante Pedro e até mesmo o goleiro Andrew, recém-contratado.
A provável escalação do Flamengo é: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo terá sequência contra grandes times do futebol brasileiro.
Após o clássico com o Fluminense, o Flamengo terá três jogos seguidos contra outros times grandes do futebol brasileiro. O primeiro será contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro (fora de casa). Posteriormente, encara o Corinthans, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil. Três dias depois recebe o Internacional no Maracanã, também pelo Brasileirão.
Ou seja, a comissão técnica pode rodar o elenco para que os jogadores não sintam o desgaste físico logo nos primeiros compromissos do ano. Vale lembrar que os meses de janeiro e fevereiro contam com jogos de Carioca, Brasileirão, Supercopa e Recopa Sul-Americana.
+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Retrospecto recente do FlaxFlu
Com elenco estrelado nos últimos anos, o Flamengo conta com um bom retrospecto contra o Fluminense. Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias rubro-negras, um triunfo tricolor e dois empates. As equipes disputaram, inclusive, a decisão da última edição do Carioca, que contou com o título para o time da Gávea.
- 19/11/2025 – Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão
- 20/07/2025 – Flamengo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão
- 16/03/2025 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – Campeonato Carioca (final)
- 12/03/2025 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca (final)
- 08/02/2025 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – Campeonato Carioca
Já nos últimos 20 confrontos, são oito vitórias para o Flamengo, cinco para o Fluminense e sete empates.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias