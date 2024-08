Flamengo será julgado por quebra de protocolo na Libertadores; veja possível punição

Tite teve arritmia cardíaca e precisou ser internado (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 27/08/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/08/2024 - 12:56

O Flamengo recebeu uma notificação da Conmebol e pode ser punido por descumprimento de duas regras disciplinares na Libertadores. Após classificar às quartas de final sobre o Bolívar, em La Paz, o Rubro-Negro teve episódios de atraso na partida que terminou em 1 a 0 para os bolivianos.

Segundo o registro da entidade sul-americana, a primeira quebra de protocolo foi quando o clube estourou o horário limite de chegada à cidade de La Paz. A delegação desembarcou às 17h50 na cidade, e a partida estava marcada para 20h30, no horário local. Ou seja, a chegada ocorreu em tempo menor que as seis horas de antecedência determinadas no manual da Conmebol.

A segunda, consta o atraso de três minutos na volta dos jogadores do Flamengo ao gramado para o segundo tempo da partida. As penas previstas para casos de atraso começam com advertência e vão até multa de US$ 50 mil (R$ 275 mil). O clube carioca tem até as 12h (Brasília) do dia 30 deste mês para apresentar sua defesa à Conmebol.

O técnico Tite sentiu bastante os efeitos da altitude de La Paz e teve uma arritmia cardíaca. De volta ao Brasil, o ex-treinador da Seleção Brasileira foi internado em um hospital particular da zona sul do Rio para a realização de exames na manhã de sexta-feira (23). Ele teve alta no sábado (24), mas por recomendação médica ficou em repouso e não comandou o time no jogo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão.