Na derrota para o Athletico-PR pelo Brasileirão, o camisa 10 do Rubro-Negro entrou em campo com Pedro, já que Bruno Henrique cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além do atacante, Sampaoli vai contar com as voltas de Ayrton Lucas e Pulgar, que também estiveram de fora da derrota para o Furacão.