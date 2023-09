- Nós estamos pedindo explicação ao Flamengo e à CBF, assim como ao São Paulo, para explicar o valor desse preço. Como se chegou a esse valor? Que itens compõem essa precificação? E, de acordo com a resposta que vier, nós adotaremos as providências que nos cabem para fazer valer as diretrizes do Código do Consumidor e da Lei Geral do Esporte, quando se trata de preço de ingresso do futebol - explicou Damous.