Flamengo reclama na CBF por lances polêmicos contra Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo formalizou uma reclamação na CBF por conta de dois lances polêmicos no jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O clube reclamou de um pênalti não marcado no início da partida e do gol anulado de Gabigol após análise do VAR.

Aos três minutos de jogo, Bruno Henrique aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou em direção ao gol. No entanto, a bola bateu no braço de Héctor Hernández, que estava de costas para o camisa 27 e com os braços abertos após saltar em vão para afastar o perigo.

O Flamengo alega que o lance foi similar ao de duas partidas recentes: São Paulo x Botafogo, pela Libertadores, e Grêmio x Atlético-MG, pelo Brasileirão. Em ambos os casos, a arbitragem assinalou a infração para o Tricolor Paulista e para o Galo.

Além dessa jogada, o Rubro-Negro reclamou na CBF por conta do gol anulado marcado por Gabigol contra o Corinthians. Na análise do VAR, a equipe presente na cabine encontrou dificuldade para entender o momento em que a bola havia saído dos pés de Alex Sandro antes do centroavante balançar as redes do Timão.

Dirigente do Flamengo reclama de lances polêmicos

A CBF não divulgou a análise do VAR em relação ao pênalti pedido pelos jogadores do Flamengo no início da partida. A entidade apresentou somente a alegação em relação ao gol anulado como uma situação factual.

Após a partida, Marcos Braz não poupou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio de críticas durante a zona mista. O dirigente tornou a insatisfação do clube pública em um duelo que vem se mostrando muito quente nos bastidores.

- É pressão, problema com logística do Corinthians. Miam para caramba, ficam chorando. Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. É feio para o futebol brasileiro. Estão botando o futebol brasileiro em um norte vergonhoso em relação a arbitragem. Mas ninguém faz nada. A pior coisa do mundo é começar a perder os critérios. Foi o que aconteceu. Arbitragem vergonhosa ninguém aguenta mais e não sabemos onde vai parar.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 20 de outubro, na Neo Química Arena. O confronto foi postergado para que não fosse realizado muito próximo da Data Fifa, uma vez que ambas as equipes terão jogadores convocados para suas seleções.