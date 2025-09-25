Estudiantes x Flamengo: noite de decisão promete tensão e grandes emoções em La Plata

LA PLATA (ARG) - Campeões da Libertadores, Estudiantes e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (25), às 21h30 de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da competição internacional. O time brasileiro chega à Argentina com a vantagem de um gol no placar agregado, por conta da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, no Maracanã.

O confronto em La Plata definirá o caminho de ambos os times para o restante da temporada, tanto esportivamente, quanto fora das quatro linhas, por conta das expectativas dos torcedores.

Estádio do Estudiantes, da Argentina, recebe jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Pelo lado rubro-negro, a possível escalação de Jorginho no time titular aumenta a confiança da torcida em uma classificação para a semifinal. Já os “pinchas” apostam no fator casa para reverter a desvantagem e garantir um duelo argentino contra o Racing na próxima fase.

A reportagem do Lance! acompanhou de perto a preparação do Flamengo desde a chegada ao país sul-americano até o último treino antes do confronto. O clima é leve no elenco rubro-negro, que mostra confiança para buscar mais uma vitória, desta vez fora de casa, e seguir firme na luta pelo tetracampeonato.

Fator Plata encendeia o confronto

A anulação da expulsão de Gonzalo Plata, que havia recebido o segundo cartão amarelo na partida de ida no Maracanã, fez com que o jogo em La Plata ganhasse ainda mais tensão. A decisão deu um novo caráter ao duelo, que contará com grande público no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Se, de um lado, os rubro-negros reclamaram da postura do árbitro Andrés Rojas ao expulsar o equatoriano — mas depois reconheceram a correção na revisão do lance —, por outro, os argentinos ficaram na bronca com a Conmebol. Segundo eles, a força extracampo do Flamengo culminou na decisão.

Plata recebe cartão vermelho em Flamengo x Estudiantes pela Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Com esse ingrediente extra, tudo indica que o confronto desta quinta-feira será ainda mais disputado e pegado do que o duelo no Brasil. Ou seja, um verdadeiro jogo de Libertadores.

Retrospecto entre as equipes

Este será o décimo confronto entre Estudiantes e Flamengo na história. O time brasileiro leva vantagem no retrospecto, com quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Títulos da Liberadores

Estudiantes: 1968, 1969, 1970 e 2009 🏆🏆🏆🏆

Flamengo: 1981, 2019 e 2022 🏆🏆

Último título da Libertadores do Flamengo foi em 2022 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

