Flamengo precisa aprender lições de derrotas recentes para buscar o título da Supercopa Rei

BRASÍLIA - O Flamengo decide neste domingo (1), às 16h (de Brasília), o título da Supercopa Rei. O time carioca enfrenta o Corinthians no Estádio Mané Garrincha, em partida que pode concretizar o bicampeonato seguido do torneio. Mas, para sair vencedor, o time comandado por Filipe Luís precisa aprender lições de derrotas recentes que o Rubro-Negro teve na temporada.

Antes da partida contra o Corinthians, o Flamengo disputou três embates contra times grandes, sendo dois clássicos e a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta sequência, o Rubro-Negro venceu o Vasco por 1 a 0, em partida que contou com uma grande atuação da equipe. Entretanto, nos dois jogos seguintes, contra Fluminense e São Paulo, o que se viu foi um rendimento muito abaixo do que o torcedor pode esperar deste elenco.

Um ponto visto em comum pelos flamenguistas nas duas partidas é a condição física dos atletas. Por conta do calendário apertado desta temporada e pelo término tardio da temporada passada, quando o Flamengo disputou o Mundial de Clubes enquanto as demais equipes estavam de férias, o elenco principal teve um período diferente de descanso.

Com a situação delicada no Campeonato Carioca, foi necessário adiantar a estreia do time principal, a "Cavalaria", como os torcedores chamam. Assim, entende-se que isso pode ter interferido, de certa forma, na preparação da equipe para esses primeiros jogos importantes da temporada.

- Tem alguns jogadores que já estão na melhor forma, outros ainda não, que vieram de lesões ou não treinaram. Há jogadores que já estão 100%. Isso é normal, acontece ao longo da temporada, uns jogadores melhores que os outros. Acredito que vamos chegar à final da Supercopa melhor do que estamos agora porque os jogadores já têm essa carga de jogos e minutos. Espero que estejamos na nossa melhor versão - disse Filipe Luís após o jogo contra o São Paulo.

Além disso, outro fator ao qual o Flamengo precisa estar mais atento são as finalizações. Muitas vezes, a equipe consegue controlar a bola durante toda a partida, mas encontra dificuldades para furar a defesa adversária. Para isso, o time de Filipe Luís conta com especialistas como Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, entre outros nomes, claro, incluindo também Arrascaeta.

Jogadores do Flamengo na partida contra o São Paulo Carrascal durante São Paulo x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Outro ponto importante que o Rubro-Negro precisa observar para o jogo contra o Corinthians é o setor defensivo. Afinal, em algumas oportunidades neste início de temporada, esse setor apresentou falhas incomuns, como erros de passe e até mesmo excesso de ousadia no controle da bola.

Assim, com um elenco superqualificado, o Flamengo precisa corrigir esses erros para conseguir conquistar um título importante neste início de 2026.

