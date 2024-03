Tite e jogadores do Flamengo em treino (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo enfrentará o Millonarios, da Colômbia, na estreia da Libertadores. Um ponto de dificuldade para a equipe carioca seria a elevada altitude do local onde fica o estádio do time sul-americano. No entanto, a partida pode precisar ser realocada.

O motivo da possível troca de palco do jogo é o show da artista pop Karol G no El Campín, casa do Millonarios. A região do estádio conta com mais de 2.600 metros de altitude.

Ainda não há data oficial para a realização da estreia do Flamengo na Libertadores. Contudo, é certo que o jogo acontece entre os dias 2 e 4 de abril.

A apresentação da cantora está marcada para 5 de abril. Porém, de acordo com informações da imprensa colombiana, a prefeitura de Bogotá possui acordo para que o estádio seja entregue à produção da artista a partir do dia primeiro do próximo mês.

Ou seja, o Millonarios pode precisar mudar de casa. Segundo o jornal “El Tiempo”, o clube pretende manter a partida em seu estádio apesar do imbróglio.

Caso a mudança aconteça e o Millonarios altere a partida para outra grande cidade, como Cáli (1.018 metros), Medellín (1.495 metros) ou Barranquilla (18 metros), o Flamengo se beneficiaria de reduções consideráveis de altitude.

El Campín, estádio do Millonarios, adversário do Flamengo na Libertadores (Foto: AFP/ DANIEL MUNOZ)