Flamengo perde De la Cruz para duelo contra o Palmeiras

(Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 13:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não terá o meio-campista De la Cruz para o duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube carioca informou na tarde desta terça-feira (6), que o atleta segue em tratamento com o departamento médico rubro-negro e não será relacionado para o confronto.

O uruguaio, inclusive, sequer treinou com a equipe comandada pelo técnico Tite na última atividade do time. De la Cruz sofre com um incômodo no calcanhar e dores no joelho esquerdo.

Cebolinha, por sua vez, realizou recuperação física e deve estar à disposição da comissão. Ele se recupera de dores musculares na coxa direita, problema que encara com frequência na atual temporada.

Após vencer a equipe do Palmeiras por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que garante vaga às quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Meia do Flamengo, De la Cruz será desfalque para o duelo contra o Palmeiras (Marcelo Cortes / CRF)