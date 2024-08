Palmeiras x Flamengo: clubes estão certos em priorizar Copa do Brasil?

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/08/2024 - 10:52

Dois dos elencos mais poderosos do Brasil, Palmeiras e Flamengo se encontram novamente nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque. Com a vantagem construída no jogo de ida, na vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro chega mais tranquilo ao jogo, mas isso não quer dizer que o planejamento não seja seguido à risca.

Dos dois lados, a preocupação quanto à resistência física da equipe foi pensada, levando os times a pouparem jogadores no fim de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Clique para ver mais notícias sobre o Rubro-Negro

➡️ Clique aqui para ver mais notícias sobre o Verdão

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para o Flamengo, poupar custou três pontos

O Flamengo usou os reservas e não conseguiu bater o São Paulo no Morumbi. Com uma atuação fraca, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 e sofreu com as críticas da torcida.

CriaLab do Lance, o influenciador Gabriel Abramovic explicou o motivo do revezamento do elenco. Para ele, o foco não é só o Palmeiras.

— Flamengo não poupou visando o confronto contra o Palmeiras, mas, sim, devido à dura sequência de jogos que está por vir:

Palmeiras (Copa do Brasil e Brasileiro)

Bolívar (Libertadores)

Botafogo (Brasileiro)

Bolívar (Libertadores)

— O único momento que o treinador tinha para descansar a equipe era na partida contra o São Paulo. Não sou muito adepto de escolher uma competição para se priorizar, porém, se tiver, que priorizem a Libertadores.

— Esse confronto pode ser determinante para definir as pretensões dos clubes mais dominantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Logo em seguida, teremos um confronto direto entre os dois no Brasileiro, e uma eliminação em ambos os casos (no mata-mata nacional) pode abalar o lado mental e comprometer tanto a Copa do Brasil quanto o Brasileirão. Para o Flamengo, é de suma importância a classificação não só pela sequência na competição e pela bonificação em dinheiro, mas por dar uma resposta às únicas duas derrotas sofridas nos últimos 17 confrontos entre as equipes, que, infelizmente, vieram nas duas finais (Libertadores e Supercopa).

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Para o Palmeiras, o empate foi lucro

No fim de semana, o Palmeiras visitou o Internacional, em crise, no Beira-Rio. Sem alguns titulares, o Verdão arrancou, nos acréscimos, o gol do empate. Na visão Julia Mazarin, do Nosso Palestra, o erro de Abel Ferreira na rodagem do elenco não é desse jogo em específico, mas vem de antes.

— O jogo contra o Internacional foi um problema que o próprio Palmeiras quis para si. Abel Ferreira errou ao poupar em jogos anteriores com o intuito de chegar forte na Copa do Brasil e ao utilizar Estêvão ao máximo contra um adversário teoricamente inferior, que era o Vitória, o que ocasionou a lesão do garoto. O erro é refletido nas derrotas consecutivas, não nesse jogo contra o Inter propriamente.

— A Libertadores deve ser a prioridade nesse agosto de pedreiras, já que a Copa do Brasil ficou mais complicada com a derrota na ida. O Brasileirão, porém, não pode ser deixado completamente de lado, já que é uma competição mais “segura”, em que se manter na parte de cima é importante.

— Sem dúvidas, é um daqueles jogos que todo mundo para tudo pra assistir. São dois clubes que brigam entre si no cenário do futebol nacional e acumulam títulos importantes. Criou-se uma rivalidade que deve ser respeitada e um não pode subestimar o outro. Não é porque o Flamengo venceu a ida que vai confirmar na volta. E não é porque o Palmeiras perdeu que no Allianz Parque não tem mais chances. Tudo pode acontecer, e isso é o que faz do futebol esse esporte incrível, tal qual a própria Copa do Brasil.

(Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras x Flamengo: priorizar é sobreviver?

Apesar das diferentes opiniões, fica claro que há um consenso sobre a importância estratégica da priorização de competições para Flamengo e Palmeiras. Enquanto Gabriel defende o descanso da equipe devido à sequência intensa de jogos, incluindo a Copa do Brasil, Julia acredita que a Libertadores deveria ser o foco principal. No entanto, ambos reconhecem a relevância de cada torneio no calendário apertado e nos confrontos decisivos que se aproximam. A priorização da Copa do Brasil, mesmo não sendo uma unanimidade, é vista como uma medida necessária para garantir o melhor desempenho possível em todas as frentes.