Flamengo 130 anos – Artilheiro das decisões, Nunes se declara ao Rubro-Negro: 'Paixão à primeira vista'

O Flamengo completa 130 anos neste sábado (15). Com uma história repleta de conquistas marcantes, um dos grandes heróis dos triunfos rubro-negros é o ex-jogador Nunes, o artilheiro das grandes deciões. O ídolo do time carioca participou do documentário que o Lance! está produzinho pela data comemorativa. Mais uma vez, Nunes se declarou pelas cores vermelha e preta.

— O carinho que a Nação tem pela gente é eterno. Conquistamos tudo juntos, então o respeito e o carinho que essa Nação tem com a gente é uma coisa maravilhosa. Me orgulho muito disso, de ter trabalhado, de ter conquistado títulos, e fazendo gols nas decisões. Não é à toa que tenho o apelido de "Artilheiro das Grandes Decisões". E nosso time era um time maravilhoso, consciente, sabia o que queria dentro de campo, treinava para isso, e a dupla Zico e Nunes nasceu para jogar junto — iniciou Nunes.

Nunes, ídolo do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

— Amor. Amor, paixão à primeira vista. Essa é a palavra que eu tenho que falar. Amor, paixão à primeira vista, e um relacionamento que até hoje é perfeito — completou.

Em grande parte de suas afirmações sobre o clube carioca, Nunes faz questão de exaltar a sua ligação com a torcida do Flamengo e o quanto os rubro-negros são importantes pelos títulos.

— É, você colocou bem. Não tem Nunes sem o Flamengo, o Flamengo sem o Nunes, o Flamengo sem o Zico, o Zico sem o Flamengo… enfim, e todos aqueles jogadores maravilhosos, todos os ídolos que passaram pelo Flamengo. A gente faz parte dessa história. E ter conquistado tudo isso, tenho certeza que a Nação Rubro-Negra tem um orgulho muito grande, que ela conquistou junto com a gente, dando força e apoio. A gente trabalhando, o suor no rosto todo dia, treinamento na Gávea, todo dia treino técnico, tático, disciplina, indo para a guerra, guerreando, conquistando a guerra - e quando falo guerra, é cada vitória de cada jogo que nós fizemos. Isso foi fundamental — afirmou.

Um dos maiores ícones do Flamengo nos anos de 1980, Nunes não carregava o apelido atrelado à artilharia à toa. O ex-camisa 9 tinha um poder de decidir jogos de peso como poucos. Foi assim no primeiro título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo em 1980 (nos 3 a 2 contra o Atlético-MG), além de decidir contra o Grêmio em 1982 (1 a 0 no Olímpico), na final do Brasileiro e fazer dois dos 3 a 0 contra o Liverpool, na decisão do Mundial Interclubes de 1981, na equipe comandada por Zico & Cia.

Nunes comemora gol pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Números de Nunes pelo Flamengo

Jogos - 214;

Gols - 98.

Títulos de Nunes pelo Rubro-Negro

Mundial de Clubes: 1981;

1981; Libertadores: 1981;

1981; Campeonato Brasileiro: 1980, 1982, 1983, 1987;

1980, 1982, 1983, 1987; Campeonato Carioca: 1981, 1986;

1981, 1986; Taça Guanabara: 1981, 1982;

1981, 1982; Taça Rio: 1983.

Documentário Lance!: 130 anos do Flamengo

O documentário que o Lance! está preparando sobre os 130 anos do clube carioca será lançado no próximo sábado, dia do aniversário do Rubro-Negro.

