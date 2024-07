Gabigol, do Flamengo, desabafa e manda recado: ‘Me deixem em paz, mentirosos’

Gabigol desabafou nas redes sociais sobre supostas notícias falsas envolvendo seu nome (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Flamengo, Gabigol utilizou as redes sociais para fazer dois desabafos em relação a supostas notícias falsas que estariam saindo em relação ao seu nome. O jogador não especificou sobre o que seria seu recado.

- Ninguém vai se retratar das notícias falsas? Me deixem em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história - disse o atleta em duas publicações nas redes sociais.

Nos últimos dias, o caso de Gabigol no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) teria sofrido uma suposta reviravolta por conta da anulação de seu processo. No entanto, o clube não foi notificado oficialmente sobre o tema.

Há dúvidas com relação a presença do camisa 99 no jogo contra o Criciúma, que será disputado no sábado (20), no Mané Garrincha. O jogador participou da última partida do Flamengo diante do Fortaleza, pelo Brasileirão.