No início da temporada, as partes iniciaram as conversas pela renovação do vínculo, e o Flamengo já havia manifestado o interesse em manter Bruno Henrique no elenco. O jogador, em reta final de trato, já poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho e sair de graça. No entanto, o desejo do atacante também era permanecer no clube.