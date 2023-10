A tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro é bem distinta da classificação geral. Se considerado todo o torneio, o Botafogo lidera a disputa, seguido por Bragantino, Grêmio e Palmeiras, respectivamente. Ademais, com o foco apenas no returno, a primeira posição é do Atlético-MG. Fortaleza, Red Bull Bragantino e Flamengo, em sequência, fecham o G-4.