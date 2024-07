Flamengo marca nos acréscimos e vence o Vitória no Brasileirão

Flamengo vence o Vitória na 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 22:01 • Salvador (BA)

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (24), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Os gols no Barradão foram marcados por Arrascaeta e Carlinhos, enquanto Everaldo descontou para o mandante.

Com o resultado, o Flamengo foi a 37 pontos e segue na terceira posição na tabela do Brasileirão. Já o Vitória estacionou nos 15 pontos e é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-GO, às 16h de domingo (28), no Maracanã. O Vitória viaja até São Paulo para encarar o Palmeiras às 19h de sábado (27), no Allianz Parque.

Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Barradão, Salvador (BA);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP).

⚽ Gols: Arrascaeta (38' do 1ºT), Everaldo (29' do 2ºT) e Carlinhos (44' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Esteves (VIT); Luiz Araújo (FLA).

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Léo Naldi, Ricardo Ryller (Zé Hugo) e Willian Oliveira (Jean Mota); Matheuzinho, Osvaldo (Everaldo) e Alerrandro (Lawan).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Carlinhos) e Pedro (Gabigol).