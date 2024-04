Flamengo mantém consistência no Brasileirão, quebra jejum, mas vê tira-teima no fim de semana

Tite vem sendo o grande responsável pela construção de um Flamengo consistente (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Diante de um São Paulo em crise, o Flamengo fez o dever de casa ao derrotar o atual campeão da Copa do Brasil e um algoz de 2023. O Rubro-Negro segue demonstrando equilíbrio e consistência no início do Brasileirão.

A equipe de Tite ocupa a liderança da competição por conta do critério de desempate, uma vez que tem um gol marcado a mais em relação ao Internacional. Isso fez com que o clube alcançasse a primeira colocação do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em mais de três anos.

A última vez que o Flamengo ocupou o topo da classificação havia sido na 38ª rodada do Brasileirão de 2020, na última vez em que foi campeão nacional. E isso gera uma expectativa positiva entre os torcedores imaginando o fim da temporada.

O Rubro-Negro segue mantendo a consistência demonstrada no início de 2024, o que levou a equipe a conquistar o Campeonato Carioca. Os comandados por Tite possuem o melhor ataque do torneio com quatro gols marcados, enquanto defensivamente estão atrás apenas de cinco adversários.

Flamengo possui o melhor ataque do Brasileirão após duas rodadas (Gilvan de Souza / CRF)

No fim de semana, o Flamengo encara uma espécie de tira-teima contra o Palmeiras, que é o principal rival dos cariocas nos últimos anos. A equipe de Abel Ferreira é a atual campeã do Brasileirão e buscará se recuperar após o tropeço diante do Internacional.

Em uma competição que será não será paralisada durante a Copa América e que o Rubro-Negro pode ser penalizado com diversos atletas convocados para suas seleções, um início forte é chave. Na coletiva, Tite ressaltou a importância de imprimir uma sequência de 10 jogos positivos para ter gordura para queimar.

Contra um de seus principais concorrentes ao título, o confronto contra o Palmeiras pode ser considerado uma espécie de decisão. Embora muito cedo, cada três pontos são chaves para a construção de uma equipe vencedora ao fim de um campeonato de pontos corridos.

É preciso equilíbrio e consistência, mas o Flamengo vem dando provas jogo após jogo de ser um clube detentor dessas características. Embora passe longe de ter um futebol vistoso, o Rubro-Negro dá poucos motivos para críticas e segue sendo o time a ser batido no país.