Ídolo rubro-negro: Arrascaeta faz tatuagem em homenagem ao Flamengo

Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, fez outra tatuagem em homenagem ao clube carioca. No dia seguinte da torcida levantar um mosaico em alusão ao uruguaio no Maracanã, ele eternizou na pele o número 10, que leva nas costas na camisa rubro-negra.

Anteriormente, o atleta tatuou um urubu, mascote do Flamengo, e o número 14 na parte de trás da perna esquerda. Após receber a camisa 10, o uruguaio marcou a numeração em cima do desenho do animal. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros compartilharam a nova tatuagem do ídolo.

Tatuagem de Arrascaeta (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além disso, o jogador uruguaio, que recentemente completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, tem a imagem da taça da Libertadores de 2019 tatuada na coxa esquerda com a data do troféu (23/11/2019).

Títulos do camisa 10 pelo Flamengo

4x Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024)

2x Campeonato Brasileiro (2019 e 2020)

2x Libertadores (2019 e 2022)

3x Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025)

1x Recopa Sulamericana (2020)

2x Copa do Brasil (2022 e 2024)

